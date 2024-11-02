شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 150 حالة مخالفة لسيارات السرفيس خلال حملات مكبرة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ الجيزة، تنظيم 24 حملة رئيسية مكبرة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى بمعاونة الإدارة العامة لمرور الجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير ومنع الانتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات.

وأشار إلى إن الحملات أسفرت عن ضبط 150 حالة مخالفة متنوعة لسائقين، شملت تقسيم خطوط السير وعدم الإلتزام بـ تعريفة الركوب والانتظار خارج المواقف الرسمية.

وأوضح أن الحملات شملت شوارع ومحاور (ميدان الجيزة، شارع الجامعة، أول فيصل، العشرين، الطالبية فيصل، أوسيم، البراجيل، الكوم الأحمر، الكيت كات وإمبابة والمنيب وخاتم المرسلين، اللبينى، المنصورية، المريوطية).

وأشار إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 5 سائقين سيارات سرفيس نتيجة تلقى بلاغات من المواطنين بشأن قيامهم بتقطيع الطريق والحصول على تعريفة أعلى من المحددة، مؤكدًا توقيع غرامات مشددة عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وكلف محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافه المخالفات وفقًا للقانون واستمرار الحملات اليومية لضبط منظومة السرفيس وتنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة بشكل دوري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للتعامل مع أي مخالفات.