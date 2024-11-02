شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إطلاق 150 سيارة فى 6 محافظات بسلع غذائية مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال قطاعاتها الإنتاجية المختلفة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للزراعات المحمية، وقطاع الإنتاج، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمجالس الزراعية، إطلاق منافذها المتحركة، المحملة بالسلع الغذائية والمنتجات، إلى المحافظات المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية، ومحاربة الغلاء، وخفض الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشهد هذا الأسبوع إطلاق أكثر من ١٥٠ سيارة بالتتابع في ٦ محافظات: البحيرة، الفيوم، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، والمنوفية، فضلا عن عدد من الميادين بمحافظات القاهرة الكبرى، فضلا عن المنافذ المتحركة بالعاصمة الإدارية الجديدة لدعم العاملين بها.

وشملت منافذ وزارة الزراعة المتحركة، منتجات اللحوم الطازجة، والدواجن، ومنتجات الألبان، ومنتجات التصنيع الغذائي، والخضر والفاكهة، والبقوليات، ومواد البقالة، إضافة إلى بيض المائدة، والذي تم طرح كميات كبيرة منه، وذلك بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها بالاسواق نسب تصل إلى 25٪.

وفي سياق متصل وجه وزير الزراعة بالتوسع في إطلاق المنافذ المتحركة، لتشمل كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن المنافذ الثابتة، والله المستمر للسلع والمنتجات بها، لدعم المواطنين والمساهمة في خفض الأسعار، إضافة إلى مضاعفة انتاج المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة، وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.