شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: مسابقة كبرى بقنا بين طلاب وخريجى جامعات الصعيد للتوعية بقضايا تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إطلاق مؤتمر الكلايمثون العالمى 2024 من صعيد مصر للتوعية بقضايا تغير المناخ تحت عنوان "كلايمثون صعيد مصر - نحو مدن حضرية ومستدامة"، وذلك للعام الثانى على التوالى بمحافظة قنا من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP- EU Green فى الفترة من 30 الى 31 اكتوبر 2024 برعاية وزارة البيئة والإتحاد الأوروربى وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية giz وبحضور د. خالد عبد الحليم محافظ قنا ، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ ود. حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الألمانى GIZ وممثلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووحدة إدارة المخلفات بالمحافظة وبمشاركة 100 من طلاب الجامعات وشباب الخريجين بصعيد مصر (قنا واسيوط وسوهاج واسوان والوادى الجديد) بالإضافة الى العديد من الخبراء والفنيين فى مجال العمل البيئى.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع الوعى لدى الشباب بقضايا البيئة وتغير المناخ، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن مشاركة مصر فى هذا الحدث العالمى يأتى فى إطار إهتمام الدولة المتصاعد بملف التغيرات المناخية وجهود مصر الحثيثة فى كافة المحافل الدولية بهذا الشأن، كما يعد المؤتمر فرصة لربط مخاطر الإدارة المتكاملة للمخلفات بحجم انبعاثات الإحتباس الحرارى والحد من مخاطرها الى جانب تأثير الإقتصاد الدوار ودوره فى مواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان المؤتمر يهدف الى إيجاد افكار وحلول ابتكارية للحد من التلوث ورفع الوعى البيئى والمناخى من خلال تنظيم مسابقة بين الشباب تضم العديد من المحاور منها إدارة المخلفات، الأقتصاد الدوار ، الإستثمار البيئى والإستدامة وغيرها بالإضافة الى ما يحققه المؤتمر من مشاركة فعالة للشباب وإساتذة الجامعات، منظمات المجتمع المدنى، القطاع الخاص وخبراء البيئة من كافة المجالات.

وأوضحت د. باسمين فؤاد أنه تم من خلال البرنامج الوطنى وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية تأهيل مجموعات الشباب المشارك في دورات تدريبية من خلال شركة متخصصة وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس قبل بدء المسابقة، يديرها خبراء متخصصيين في وضع الخطط ونماذج الأعمال و دراسات الجدوى الى جانب عرض قصص النجاح لتدريب وتوجيه الفرق المشاركة حيث سيتم تدريب وتأهيل التسع فرق الفائزة من العام الماضى الى جانب تأهيل المجموعات الجديدة المشاركة هذا العام وتم تصميم هذه الدورات التدريبية لتلبية الاحتياجات المحددة للمتسابقين خلال مؤتمر الكلايمثون واتيحت للفرق الشبابية المختارة فرصة فريدة على مدار 3 ايام لعرض أفكارهم ومشاريعهم الإبتكارية على شخصيات مصرية بارزة وخبراء دوليين.

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم وضع معايير للمشروعات الفائزة فى المسابقة من أهمها المراعاة بشكل مباشر لتحديين رئيسيين هما إدارة المخلفات الصلبة وربطها بحجم إنبعاثات الإحتباس الحرارى، مبادىء الأقتصاد الدائرى، الإبتكار من خلال اتباع الأساليب المبتكرة فى النهج وخاصة تلك التي تتضمن تكنولوجيا التحول الرقمى، إظهار استراتيجيات واقعية وقابلة للتنفيذ المحلي في محافظات الصعيد، والإستدامة المتوافقة مع رؤية مصر 2030 و اخيرا التعاون بين أعضاء الفريق الواحد وما بين الجنسين كما تم مراعاة ان يكون الشباب المشارك من خلفيات اكاديمية متنوعة الى جانب الأختيارات المتوازنة بين الجنسين والأفراد ذوي الهمم.

وفي بداية كلمته أعرب الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا عن سعادته، باستضافة محافظة قنا لمؤتمر «كلايمثون» العالمي، لافتا إلى أن قضية الحفاظ على المناخ هى قضية تحتاج لجهد كبير ونفس طويل. مؤكدا على أن الدولة المصرية تولى قضايا التغيرات المناخية اهتماما كبيرا وظهر ذلك جليا من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 سواء فى محور ا إدارة المخلفات، او الاقتصاد الدوار، او الاستثمار البيئي والاستدامة وغيرها.

كما اوضح محافظ قنا ان اهداف المؤتمر الذى يسعى إلى إيجاد أفكار وحلول ابتكارية للحد من التلوث ورفع الوعي البيئي والمناخي، تأتى مواتيه مع أهداف محافظة قنا في أن تصبح مدينة خضراء ومستدامة والتى تتطلع للاستفادة من مشاركة الشباب المبدعة والمبتكرة بالمؤتمر لمحاولة تطبيقها في المحافظة.

ومن جانبه اكد الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، ان الدولة من خلال وزارة البيئة والبرنامج الوطنى تدعم المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات من خلال البنية التحتية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي، بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية الأخرى لافتا إلى أن النهوض بالمنظومة يتطلب عدة مراحل يجرى العمل عليها منها مراحل النقل والجمع ، المعالجة والتدوير والتخلص الآمن ، ويشارك البرنامج الوطني في كلايماثون صعيد مصر هذا العام لتعزيز الوعي بين الشباب بأهمية إدارة المخلفات من أجل بيئة أفضل للجميع ويعمل على تعزيز الفكرة داخل مختلف المحافظات الأخرى.

ومن ناحية اخرى اكدت كريستين دى جى مدير البرنامج بهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ انه بعد نجاح العام الماضي، نعيد هذه الفعالية بالشراكة مع وزارة البيئة، الحكومة الألمانية، والاتحاد الأوروبي ضمن مشروع "الاتحاد الأوروبي الأخضر". ونركز في القمة على إدارة النفايات الصلبة ودمج الاقتصاد الدائري، مما يساعد مصر على تحقيق مستقبل أكثر استدامة. أنتم قادة المستقبل مؤكدة ان القمة تعد منصة لتمكين شباب صعيد مصر، واستكشاف أفكار مبتكرة في إدارة الموارد. نهدف إلى التعاون مع صناع السياسات ورواد الأعمال لتعزيز الحلول الخضراء كما رحبت دى جى بالفائزين لهذا العام وبالفائزين السابقين لمشاركة تجاربهم، املة أن تساهم قصصهم فى مواجهة التحديات المناخية كما دعت الشباب الى المشاركة بحماس لنحوّل تحدياتنا إلى فرص ونحدث فرقًا لمجتمعاتنا وكوكبنا.

وقد تضمنت جلسات المؤتمر حلقات نقاشية حول قضايا تغير المناخ وعلاقتها بإدارة المخلفات والإقتصاد الدوار وغيرها من القضايا البيئية ، كما تم فى نهاية المؤتمر اختيار ستة فرق متميزة كفائزين من خلال لجنة تحكيم ، بعدد 3 فرق من مجموعات العام الماضى و3 فرق من المجموعات الجديدة وتوزيع شهادات التقدير على الفرق الفائزة الى جانب جوائز مالية وستتاح للفائزين من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات فرص التواصل الواسعة والتدريب و بناء القدرات بعد الحدث بما في ذلك برنامج التوجيه مع خبراء ومتخصصين فى العمل البيئى والميدانى.

ويعد مؤتمر الكلايمثون حدث عالمى يقام سنويا فى مئات المدن حول العالم فى نهاية شهر اكتوبر من كل عام بدعم من الإتحاد الأوروبى ويهدف إلى التفاعل ودمج الشباب فى العمل المناخى من خلال تنظيم مسابقة لرفع الوعى بقضية تغير المناخ والمشاركة فى إبتكار افكار ومشروعات تساهم فى علاج ما تسببه تغيرات المناخ من تحديات.