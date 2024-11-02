شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعقد 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة 166 من العاملين بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الدورات التدريبية التى يتضمنها الأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات الحالية 2024/2025، حيث يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الأحد الموافق 3/11/2024 ، تنفيذ 5 دورات تدريبية منهما 3 دورات تدريبة جديدة تنفذ لأول مرة وهي: دورة "الحفاظ على النسق الحضارى والهوية البصرية فى مشروعات تطوير عواصم المدن"، ودورة "زراعة أسطح مقار الإدارة المحلية ومساهمتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ودورة "دور السياسات البيئية الدولية فى تشجيع مشروعات التنمية المحلية فى مصر"، بالإضافة إلى دورتى "الخدمات المالية وتحليل نتائج اعمال المشروعات الاستثمارية"، والأسبوع الثالث والأخير لدورة "اعداد المدربين TOT الأساسية"، ويبلغ إجمالى عدد المتدربين فى هذا الأسبوع 166 متدربًا من جميع المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب سقارة سيتم به تنفيذ دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهى دورة "الحفاظ على النسق الحضارى والهوية البصرية فى مشروعات تطوير عواصم المدن" ويستفيد منها 28 من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ويتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع الرابع عشر سيشهد أيضًا انطلاق دورة تدريبية جديدة وهى "زراعة أسطح مقار الإدارة المحلية ومساهمتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" والتى يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارة الحدائق والتشجير وشئون المقر، ويتم تنفيذها بالتعاون مع مركز البحوث بوزارة الزرعة، ويتضمن المحتوى التدريبى للدورة التعريف بمفهوم زراعة الأسطح وأنظمتها المختلفة، وأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة على الأسطح.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى بدء الدورة التدريبية الجديدة الثالثة التى تنفذ لأول مرة وهى "دورة السياسات البيئية الدولية فى تشجيع مشروعات التنمية المحلية فى مصر" والتى يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة ولجان التقييم البيئى للمشروعات، وتتناول الدورة التعريف بمفهوم وأهداف ونشأة السياسات البيئية الدولية ورؤية مصر 2030 فى ضوء اهداف التنمية المستدامة والتى تهدف إلى تضافر الجهود من أجل مستقبل أفضل، والتعريف بدور السياسة البيئة فى مساعدة أصحاب القرار .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن دورة "الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية" التى يتم تنفيذها هذا الأسبوع بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار تأتى تزامناً مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وتقديم حوافز "غير مسبوقة" للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار، حيث تستهدف الدورة 28 متدربًا من المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية ووحدات تراخيص المستثمرين.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى استمرار دورة TOT بالأسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية للأسبوع الثالث على التوالى، ويستفيد من هذه الدورة 54 متدربًا من جميع المحافظات، موضحة أن الأسبوع الثالث والأخير ستتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب فى التقييم، معايير تقييم المدربين والمحتوى التدريبى والمناخ التدريبي، ومعايير التقييم العامة للدورة التدريبية، والتلوين الصوتى للمدرب، وأدوات التحكم فى التنفس، وجلسة إعداد المشروعات، والتدريب على الإلقاء فضلًا عن قياس العائد من التدريب واستثماره، وتقييم فرق العمل الجماعية والدورة بصفة عامة.