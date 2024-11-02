شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية يختتم البرنامج التدريبى "دور البيوتكنولوجى فى تربية الخضر" والان مع تفاصيل الخبر

اختتم معهد بحوث البساتين فعاليات البرنامج التدريبي دور البيوتكنولوجي في تربية الخضر الذى عقد تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعنوان "دور البيوتكنولوجى فى تربية الخضر".

قال الدكتور أحمد حلمي حسين مدير معهد بحوث البساتين، إنه تمت مناقشة أهم طرق التربية بالطرق الحديثة ودورها فى تحسين محاصيل الخضر ودور البيوتكنولوجى فى تسهيل واختصار الوقت والمجهود وتكاليف انتاج أصناف وهجن جديدة من الخضر ذات محصول عالى وجودة عالية ومقاومة للأفات والظروف البيئية المغايرة.

وأثنى الحضور على تنظيم الدورة والموضوعات الهامة التى تناولتها.

وفى ختام الدورة، تم توزيع شهادات الحضور على المتدربين وتكريم المدربين على وعد باستمرار جهود التدريب المستمر بمعهد بحوث البساتين ومركز البحوث الزراعية.