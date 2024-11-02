شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق حملة لطرق الأبواب بالمحافظات غدا للتعريف بمبادرة بداية والان مع تفاصيل الخبر

يطلق المجلس القومي للمرأة، غداً الأحد، فعاليات حملة طرق الأبواب والتى ستعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2024 بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"وذلك للتعريف بالمبادرة.

وأوضحت إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتوعية، أن مشاركة المجلس القومى للمرأة فى حملة طرق الأبواب تتمثل فى عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات لنقل رسائل المبادرة والتى من أهمها تحسين جودة حياة المواطنين فى كافة المجالات كالتعليم والصحة وتحقيق رؤية مصر في استمرارية الإستفادة من جميع الخدمات المطورة التى تقدمها الدولة وغيرها من الخدمات الحكومية.

وأشارت إلى أنه سبق الحملة تدريبا لرائدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية المشاركين في حملة طرق الأبواب للتعريف برسائل المبادرة من خلال خبراء فى التنمية البشرية وممثلي المبادرة الرئاسية فى المحافظات.