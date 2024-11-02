شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة: تقديم الدعم للطبيب المُعتدى عليه بمستشفى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس نقابة أطباء القاهرة، بأشد العبارات واقعة التعدي على الطاقم الطبي بمستشفي الشيخ زايد أل نهيان التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وما أسفرت عنه من إصابة طبيب وإحداث تلفيات فى غرفة الرعاية المركزة، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم للطبيب المصاب.

كما كلف مجلس نقابة أطباء القاهرة، المستشار القانوني بالنقابة بمتابعة سير التحقيقات، وحذرت من استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مؤكدة أنه يتسبب في وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، ما قد يودي بحياة بعضهم.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، متابعة نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، واقعة الاعتداء التي تعرض لها الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ، مما تسبب في إصابة طبيب وإحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة، حيث تواصل نقيب الأطباء مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من المسؤولين، للتأكد من تحرير محضر اعتداء باسم المنشأة الطبية.