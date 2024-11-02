شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "البحوث الإسلامية": استشعار المسئولية الدينية والوطنية يستدعي التعامل الأمثل مع المتغيرات المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي جولة تفقدية يمنطقة وعظ المنيا؛ لمتابعة منظومة سير العمل بالمحافظة؛ حيث اطلع خلال جولته بالمنطقة على خطط وعاظ وواعظات المنطقة وتوزيعهم على مراكز المحافظة ولجان الفتوى المنتشرة؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، للوقوف على واقع العمل، خاصة ما يتعلق بالخطة اليومية لتواجد الوعاظ بين الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية فيما يتعلق بالقضايا التي تلامس واقعهم، والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم.

وأكد الأمين العام خلال زيارته للمنطقة على أهمية التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، والوصول إلى الجماهير في مختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، لتوعيتهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة، مشيرًا إلى ضرورة الشعور بالمسئولية الدينية والمجتمعية والوطنية مما يستدعي التأهيل العلمي المستمر ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.

كما تفقد الأمين العام لجنة الفتوى الرئيسة بالمحافظة؛ حيث أكد خلال جولته أننا جميعًا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود وتحمّل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، وخاصة القضايا الشائكة التي قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع المصري، موضحًا أن العمل الدعوي في الوقت الحالي يواجه عدة تحديات تحتاج إلى مواجهتها؛ خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن، وما تبعه من استخدام سيئ لهذه التكنولوجيا والتي أسفرت عن ابتلاء المجتمع بمجموعة من الأزمات الأخلاقية والمجتمعية.