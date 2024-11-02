شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء مشاركة وزارة الطيران المدني من خلال هيئاتها وشركاتها التابعة ضمن برنامج المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل ، حيث استمرت فعاليات البرنامج على مدار الأربعة أيام الأخيره من شهر أكتوبر الماضى.

وتم تناول البرنامج العديد من الموضوعات الحيوية التى تلبى احتياجات الشباب وتساهم في تنمية ورفع مهاراتهم من خلال تقديم أربع ورش عمل تدريبية، وقد اختتمت داليا رشدى المحاضر بالأكاديمية البرنامج بتقديم محاضرة حول المهارات الخاصة بالمقابلة الشخصية وكيفية الإستعداد لها وأهمية لغة الجسد وفن الإيتيكيت والبروتوكول أثناء المقابلة الشخصية بالإضافة إلى فن الرد على الأسئلة الشائعة فى المقابلات الشخصية .

وتقدم المبادرة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال الوزارات والجهات بالمشاركة فى برامج لرفع المهارات والجدارات المطلوبة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل "خدمة التوظيف للشباب Youth Employment Service"، وكذلك المشاركة في برنامج سفراء المبادرة والذي يساهم في إعلاء قيم المشاركة الشبابية وإبراز الدور الحيوي والهام لهم في بناء المجتمع.

وفي نهاية البرنامج أشاد الشباب المتدربين بالموضوعات المقدمة حيث وجدت فعاليات البرنامج تفاعل وحماس كبير من جانب المشاركين، حيث تم التعرف على انطباعاتهم حول مناسبة المحاضرات المقدمة لإحتياجاتهم الفعلية، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فى المبادرة؛ وقد شهدت ختام الفعاليات توزيع شهادات حضور البرنامج على الشباب المشاركين. كما تم إجراء استطلاع للرأي وتقييم البرنامج، الذي وجد إشادة كبيرة من الجميع لما وجدوه من محتوى متميز وجودة المادة المقدمة.