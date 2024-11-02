شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 669 حافظا للقرآن الكريم بمركز شباب غمازة الكبرى فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -إدارة شباب الصف- بالتعاون مع وزارة الأوقاف وإحدى المؤسسات، حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم بمركز شباب غمازة الكبري، وذلك في نسخته الـ17.

تضمنت فعاليات الحفل تكريم الفائزين في المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم بمشاركة 669 متسابقًا ومتسابقة، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، و20000 من أهالى القرية وأهالي المتسابقين.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ضرورة اهتمام مراكز الشباب بالتنوع فى تقديم برامجها لتجذب العديد من الشباب والنشء بما يتناسب مع اهتماماتهم المختلفة، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تقتصر على الجانب الرياضي فقط حتى لا يجدون بديلاً عن مراكز الشباب فى تلبية احتياجاتهم وتصبح هى المقصد الأول لهم.

ولفت إلى أن المسابقة تهدف إلى استثمار طاقات الأعضاء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وإشراف عادل فهمى وكيل المديرية لشؤون الشباب، ومحمد فصيح نويصر مدير إدارة الصف، ومروان أحمد الشيخ رئيس مجلس الإدارة، ورضا جاد مدير المركز.

حفل التكريم لحفظة القران الكريم

حفظة القران الكريم من الاولاد

حفظة القران الكريم من الفتيات