شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن حملة "المدرسة مكان لينا كلنا" لطلاب الدمج بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حملة "المدرسة مكان لينا كلنا" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر ومنظمة اليونيسيف؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في مدارس الدمج المصرية، نرصد فى التقرير التالى معلومات مهمة عن الحملة.

- تأتى الحملة فى إطار رؤية مصر 2030 لتوفير فرص تعليم وتدريب عادلة وعالية الجودة، وترسيخ شمولية التعليم على نطاق أوسع.

- تسهيل الدمج المجتمعي الكامل لهؤلاء الطلاب، وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والمشاركة وتعزيز المواقف والسلوكيات الإيجابية نحو التعليم الشامل.

- تهدف الحملة إلى تعزيز الصورة الإيجابية للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، واكتساب المزيد من الدعم تجاههم.

- تعمل الوزارة على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات المختلفة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم.

- زيادة أعداد الطلاب ذوى الاحتياجات بـ مدارس الدمج، كما صدر القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017 والذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرًا على أبنائنا ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم.

- تسعى حملة التوعية "المدرسة مكان لينا كلنا" إلى تحفيز المحادثات حول دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، وهي قضية ملحة تشمل مجموعة كبيرة من الفئات، بما في ذلك المعلمين والمجتمع المدرسي وأولياء الأمور والمجتمع ككل.

- يوجد قرابة 159 ألف و825 طالب دمج مقيدون بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة للعام 2023/ 2024