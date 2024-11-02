شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تجتمع مع المجموعة الأفريقية بمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بكولومبيا COP16 والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث الوزارى للمجموعة الأفريقية بدعوة من سوزانا محمد وزيرة البيئة الكولومبية حول حشد الموارد المالية لتحقيق الإطار العالمى للتنوع البيولوجى (كونمينج- مونتريال) بمشاركة العديد من وزراء البيئة الأفارقة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى بكولومبيا COP16، لمناقشة توحيد الرؤى للخروج بقرارات منصفة للقارة فى إعلان مؤتمر التنوع البيولوجي، فى إطار استكمال جهود مصر فى دعم المواقف الأفريقية فى القضايا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

وردا على عدد من التساؤلات التى تم طرحها خلال الإجتماع والتى تخص عملية التمويل، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى القرار ٧/١٥ الصادر عن المؤتمر الأخير للتنوع البيولوجى COP15 فى مونتريال حول حشد التمويل من كل الموارد بما فيها الموارد المحلية، حيث أصبحت الدول النامية مطالبة بتبنى الإطار العالمى للتنوع البيولوجى وهدف 30 مناطق محمية بحلول 2030، وتضمين الموارد المحلية للتنوع البيولوجي، بإلإضافة إلى تقديم استراتيجيات وطنيّة لتمويل التنوع البيولوجى تلبى احتياجات وأولويات هذه البلدان.

وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعم مرفق البيئة العالمى والذى تأسس مع ولادة اتفاقيات ريو الثلاث كآلية تمويلية لها، فرغم أن قرار ٧/١٥ سلط الضوء على أمثلة لبعض التمويلات المخصصة لتدهور الأراضى وصندوق المناخ الأخضر، إلا أن المرفق لايزال يدعم الاتفاقيات الثلاث، لكن هذا لا يعفى العمل متعدد الأطراف من خلق آليات تمويلية مخصصة لكل تحدى بيئى لتحقيق المساواة والعدالة المنشودة.

وقالت وزيرة البيئة " بينما تجرى المفاوضات الآن فإن العالم الآن مترقب لمخرجات هذا المؤتمر الذى يهدف إلى وضع الإطار العالمى للتنوع البيولوجى على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه بحلول عام 2030."

واشارت وزيرة البيئة إلى أن صندوق التسلسل الرقمى للمعلومات للموارد الجينية كيان منفصل عن مرفق البيئة العالمية، لديه معايير ونماذج واجراءات خاصة به، بينما يظل المرفق مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجى مع الاتفاقيات الأخرى، وشددت على أن المجموعة الأفريقية بعد استماعها للمجموعات والأطراف الأخرى تثق فى رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجى الكولومبية وتتطلع للخروج بإعلان متوازن لرئاسة المؤتمر.

وقد ناقش الاجتماع مقترحات لتمويل التنوع البيولوجي وحشد الموارد من جميع المصادر، بما يتناسب مع طموح إطار كونمينج- مونتريال العالمى للتنوع البيولوجى من خلال إنشاء صندوق يمكن تسميته "الصندوق العالمى للتنوع البيولوجي" بالإضافة إلى مناقشة المعايير الممكنة التى قد يحتاج الأمر إلى الوفاء بها من جانب أى كيان محتمل لصندوق التسلسل الرقمى للمعلومات بشأن الموارد الجينية.