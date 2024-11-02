شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تكشف هدف امتحان الشهر لصفوف النقل ومن له حق التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية والإدارات على أن المدارس تقوم بتصحيح امتحانات الشهر لصفوف النقل بعد أن أدى الطلاب الاختبار خلال الأسبوع الماضى مع استكمال تقييم الطلاب فى بعض المواد للأسبوع الثانى خاصة طلاب المرحلة الثانوية، مع تعريف الطلاب بنتائج التقييمات، مشددة على أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم الحقيقة المرتبطة بمنهج شهر أكتوبر الماضى وأواخر سبتمبر 2024، مضيفة أن تصحيح الامتحانات من خلال المعلمين فى المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أن الامتحانات تعقد في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية التى تم إعلانها وإرسالها المديريات التعليمية من خلال مستشارى المواد الدراسية بالوزارة، مشددة على أنه درجات الاختبار تدخل ضمن أعمال السنة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن امتحانات الشهر عقدت لجميع الطلاب فى المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للغات والعربى والقوميات مضيفة أنه تم تشكيل لجان برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة، فضلًا عن أن يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.



