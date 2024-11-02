شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات مهمة من محافظة الجيزة للتعامل مع التقلبات الجوية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، وضع خطة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار ومراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع الكابلات الكهربائية، فضلاً عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وتنسيق الجهود.

وفي هذا الصدد، قدمت المحافظة عددًا من الإرشادات الهامة للمواطنين للحد من مخاطر التقلبات الجوية والتعامل مع الطقس السئ، وذلك على النحو التالي:

- تثبيت أيه معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط.

- إزاحة كافة أصيص (قصارى الزرع) الموجودة بالبلكونات ووضعها بمكان آمن.

- غلق ورفع أي شمسية تظليل على الأسطح أو البلكونات وفك البرجولات غير الثابتة.

- التأكد من غلق نوافذ المنازل جيدًا.

- عدم ترك "ضلف" النوافذ المفصلية مفتوحة تتأرجح وتتلاطم وتطير حتى لا تمثل خطورة على المارة أو تتلف المقتنيات.

- التخلص الآمن من أي عبوات وقود من أي نوع أو مذيبات عضوية وعدم تركها بالبلكونة أو على الأسطح أو في الجراج، وعدم سكبها بالصرف الصحي حتى لا تؤدى الى انفجارات باختلاطها بالغازات الموجودة بمياه الصرف الصحي.

- التخلص من أي "كراكيب – كراتين- صفائح - لفائف" مخزنة فوق الأسطح والبلكونات.

- كن إيجابي وأبلغ فورًا عن أي لوحات إعلانات تتأرجح على أعمدة الإنارة أو واجهات المحلات على الخط الساخن 114.

- على قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.

- لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو مائل.

- لا تترك كسوة السيارة عليها فقد تطير.

- على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء هذه الفترة.

- عدم لمس أو الاقتراب من أي مصدر من مصادر الكهرباء أثناء وبعد الأمطار خاصة أعمدة الإنارة وصناديق توزيع الكهرباء.



