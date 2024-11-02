شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جامعة نانجينغ للتربية الخاصة بجمهورية الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفدا رفيع المستوى من جامعة نانجينغ للتربية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية برئاسة وانغ لى شين رئيس الجامعة، يرافقه ممثلو السفارة الصينية بمصر، وبحضور الدكتورة رحاب صبحى مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، والدكتورة حنان إسماعيل وكيل كلية التربية النوعية.

وتناول اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين من خلال توقيع بروتوكول تعاون فى مجال إعداد كوادر متخصصه لتعليم وتأهيل الطلاب من ذوى الإعاقة، من خلال الأبحاث العلمية المشتركة وعقد اللقاءات وورش العمل، إلى حانب تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



ورحب الدكتور محمد سامى عبد الصادق - فى كلمته - بالوفد الصينى، واستعرض جهود الدولة المصرية فى رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا أنهم يعيشون أزهى عصورهم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تهتم على نحو غير مسبوق بتمكين ودمج طلابها من ذوى الهمم.

وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تجمع بين مصر والصين، وأن جامعة القاهرة تحرص على التعاون مع مختلف الجامعات الصينية، وأنه برغم تنوع زيارات الوفود الصينية لجامعة القاهرة، إلا أن هذه الزيارة هى الأولى من نوعها فى هذا التخصص.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى مظاهر اهتمام الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة بذوى الإعاقة، وإصدارها عدة قوانين لرعايتهم ودعمهم، بجانب إنشاء المجلس القومى لرعاية شئون ذوى الإعاقة، وإطلاقها العديد من المبادرات لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالى تولى اهتمامًا كبيرًا بدور الجامعات فى تأهيل ذوى الإعاقات المختلفة إلى جانب تأهيل المعلمين القائمين على رعايتهم.

ومن جانبه، عبر السيد وانغ لى شين رئيس جامعة نانجينغ للتربية الخاصة، عن سعادته بتواجده داخل جامعة القاهرة التى تتمتع بسمعة أكاديمية كبيرة على المستوى الدولي، ثم استعرض تاريخ تأسيس جامعة نانجينغ الذى يرجع إلى عام 1982، مشيرا إلى أنها تضم 10 كليات وبها 800 عضو هيئة تدريس، ويدرس بها حوالى 10 آلاف طالب وطالبة، وأنها تُخرج معلمين متخصصين لأكثر من 3000 مدرسة متخصصة فى مجال التربية الخاصة لرعاية ذوى الإعاقات الذهنية والحركية والسمعية والبصرية.

وأشار رئيس جامعة نانجينغ للتربية الخاصة، إلى إسهامات الجامعة لرفع المستوى التعليمى والجودة لذوى الإعاقة بالصين حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مؤكدًا رغبته الكبيرة فى التعاون مع جامعة القاهرة للإستفادة من خبراتها الأكاديمية.

ووجه رئيس جامعة نانجينغ، الدعوة للدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لزيارة جامعة نانجينغ بالصين للتعرف على طرق الدراسة بها وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين.

وفى نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.