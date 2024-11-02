شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يحصد المركز 3 كأفضل جهة بحثية بين 100 تجمع علمى وتكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى للبحوث حصوله على المركز الثالث كأفضل جهة بحثية فى القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمى وتكنولوجى على مستوى العالم، وذلك طبقاً لمؤشر الابتكار العالمى 2024، وقد جاءت هذه النتيجة انطلاقاً من حرص الدولة على تشجيع العلماء على البحث والابتكار ودعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وجاء حصول المركز القومى للبحوث على المركز الثالث فى القاهرة الكبرى كأفضل جهة بحثية بعد جامعة القاهرة وعين شمس ضمن أفضل 100 تجمع علمى وتكنولوجى على مستوى العالم وذلك طبقاً لمؤشر الابتكار العالمى 2024. وقد أعربت الدكتورة فجر عبد الجواد - القائم بأعمال رئيس المركز عن سعادتها وامتنانها وتقديرها للعلماء الذين ساهموا من خلال أبحاثهم الرائدة وإبتكاراتهم المتميزة فى الوصول لهذا المستوى الرفيع من التقدم.



يذكر أن مؤشر الابتكار العالمى هو تقرير سنوى يقيس ويصنف أداء الإبتكار للبلدان فى جميع أنحاء العالم. تنشره منظمة الملكية الفكرية العالمية (WIPO)، بالشراكة مع العديد من المنظمات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى. ويقيس هذا المؤشر مجموعة واسعة من المؤشرات المتعلقة بالابتكار، بما فى ذلك عوامل مثل البحث والتطوير (R&D) الاستثمار، وحماية الملكية الفكرية، ورأس المال البشرى والبحث، وإخراج التكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية.