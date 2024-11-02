شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المناخ يحذر من زراعة قمح جميزة 11 وسدس 12 ومصر 1 بالوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

‎حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من زراعة أصناف القمح "جميزة 11 - سدس 12 - مصر 1" فى الوجه البحرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون شتاء هذا العام بارد رطب "حمل جرثومى عالى للصدأ".

‎من جانبه، قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه تم إعلان الخريطة الصنفية لـ محصول القمح لموسم 2024- 2025، على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تشمل الاصناف المثلى للزراعة فى كل محافظة و توعية المزارعين باصناف المحاصيل التى تتلائم مع ظروف كل محافظة، من حيث مقاومتها للأمراض وملائمتها للظروف المناخية، وذلك فى سبيل حصول المزارع على إنتاجية عالية، تساهم فى زيادة دخله.

‎وأشار خليل إلى أن الخريطة أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية ممثلا فى قسم القمح، ومعهد بحوث أمراض النباتات ممثلا فى معهد بحوث أمراض النباتات، وتم نشرها وتعميمها على جميع المحافظات، والتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتوعية المزارعين بها، ونشرها، واستعراض مميزاتها.

‎وأوضح خليل أنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بتوفير الأصناف، فى جميع المحافظات، وفقا لهذه السياسية، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، بدعم المزارعين وتوفير التقاوى ذات الإنتاجية العالية المقاومة للامراض فى جميع المحافظات.

‎ووفقا للخريطة فى منطقة الوجه البحرى والجيزة، والتى تشمل محافظات: بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الاسكندرية، المنوفية، القليوبية، و الجيزة، فإنه يفضل زراعة الاصناف: مصر 3، مصر4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15 .

‎وفيما يتعلق بمنطقة مصر الوسطى، والتى تشمل محافظات: الفيوم، بنى سويف، و المنيا، فإنه يفضل زراعة الاصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4-، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، بنى سويف 5، بنى سويف 7، وسوهاج 5 .

‎أما بالنسبة لمنطقة مصر العليا، والتى تشمل محافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، والوادى الجديد، فإنه يفضل زراعة الأصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، جميزة 11، سدس 12، بنى سويف 5، بنى سويف 7، و سوهاج 5.

‎ووفقا للخريطة الصنفية أيضا وبالنسبة للأراضى المستصلحة حديثا، وتحديدا فى مناطق: الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، و توشكي، فإنه يفضل زراعة أصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سدس 14، سدس 15، بنى سويف 5، بنى سويف 7، وسوهاج 5.

‎وأوضح أن الصنف سخا 96، والذى تم تسجيله مؤخرًا، و هو صنف مبكر النضج ويفضل زراعته فى الزراعات المتأخرة عقب محاصيل: الخضر، وقصب السكر حيث يتميز بإنتاجية جيدة، وبارتفاع قدرته على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة.