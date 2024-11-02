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وزير الإسكان يُصدر 31 قرارا لإزالة تعديات على 323 فدانا فى بنى مزار الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 31 قراراً لإزالة التعديات الواقعة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة إجمالية 323.67 فدان داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة.

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء ومنع الظواهر العشوائية، لاستيداء حق الدولة، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات المتمثلة في أعمال زراعة "غير منتظمة"، وبناء غرف بالبلوك واستراحات، ومنزل من الطوب البلوك، وأعمال تحجير مواد محجرية "طفلة" بغرض الزراعة، وذلك بدون سند قانوني، وغير متقدم عنها طلبات تقنين أوضاع.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز المدينة المختص، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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