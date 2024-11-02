شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد حلول التعامل مع تحديات المياه والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالمهندس عويضة المرار رئيس هيئة الطاقة بأبو ظبى والوفد المرافق له ، وقام الوزير بتقديم عرض تقديمى للجانب الإماراتى يستعرض مكونات المشروع ، مشيرا إلى أهمية تطبيق مفهوم WEFE NEXUS كأحد أدوات التعامل مع تحديات الشح المائى التى تواجه مصر والإمارات والعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أشار سويلم إلى أهمية دراسة التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي، مع التوسع فى الدراسات الخاصة بتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى التحلية بما يجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذى جدوى اقتصادية .

وأكد سويلم على سعى مصر لفتح مجالات عديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات التحلية ومعالجة المياه ونظم الرى الحديث .

كما أشار إلى أهمية إستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال إعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة" من خلال الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" ، مع دراسة أفضل الأساليب للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية - الرجيع الملحي - لتحقيق أعلى عائد اقتصادى منها.