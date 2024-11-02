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وظائف خالية داخل سكك حديد مصر.. تعرف على الشروط.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

السبت، 02 نوفمبر 2024 09:00 ص

أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة ERIS عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة، "فرد أمن إدارى - عامل خدمات"، للعمل بالشركة بالشروط الآتية.

- أن يكون المتقدم من [ ذكور - أناث ].

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة [ القاهرة - الجيزة - القليوبية ].

- أن لا يقل السن عن 21 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً.

- أن يكون المتقدم قد أنهي الخدمة العسكرية أو حاصل علي الإعفاء.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل "بدون - متوسط - فيما فوق".

مميزات العمل بالشركة : تعاقد فوري - حوافز مجزية - تأمين اجتماعى - تأمين صحي - زيادة سنوية - زي للعمل.

يمكن لراغبي العمل تقديم طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة - مبنى شركة الخدمات المتكاملة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء.

 


وظائف خالية في سكك حديد مصر

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