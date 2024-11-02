شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

خلال شهر أكتوبر الماضي، تسبّبت مسيّرات حزب الله في لبنان، التي أُطلقت في اتجاه المدن المحتلة والمستوطنات وكذلك الاشتباكات البرية، بمقتل وإصابة المئات من الجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى أضرار جسيمة تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي.

إلى جانب ذلك، حصدت عمليات حزب الله على طول الحدود أكثر من 95 قتيلًا و900 جريح من الضباط والجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى تدمير 42 دبابة "ميركافا"، 4 جرّافات عسكرية، آليتي "هامر"، آلية مدرّعة وناقلة جند، وإسقاط 3 مسيّرات من نوع "هرمز 450"، ومسيّرتين من نوع "هرمز 900".