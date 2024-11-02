شكرا لقرائتكم خبر عن 20 محافظة تشهد أمطارا غزيرة ورعدية والصغرى بالقاهرة 18 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

ولفت إلى أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون على القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية) ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من الغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس، وفرص أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من مطروح تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ، وفرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من دمياط وبورسعيد ، وأمطار إلى متوسطة ورعدية أحياناً على شمال سيناء و حلايب وشلاتين ، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة السبت: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.