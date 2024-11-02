شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية توجه بمتابعة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية المدارس بضرورة متابعة الطلاب الضعاف خاصة في المرحلة الابتدائية، وعمل خطة علاجية لهم لرفع مستواهم العلمى والتحصيل الدراسي حتى يتم مساواتهم بآقرانهم فى القراءة والكتابة والحساب، موضحة أن ضعف القراءة والكتابة يؤثر بشكل سلبى على نسبة التحصيل لدى الطلاب ومتابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية ومستواهم ومدى قدرتهم على التحصيل.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف أكد على أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أنه في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق 25 مليون و494 ألف و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843 ألف و490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية 29 الف و698 مبنى.



