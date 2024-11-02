شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقك.. نسبة تعويض البطالة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالسبت، 02 نوفمبر 2024 06:30 ص
تنص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
1-75% للأربعة أسابيع الأولى.
2-65% للأربعة أسابيع الثانية.
3-55% للأربعة أسابيع الثالثة.
4-45% لباقى الأسابيع.
كما تنص المادة 90 من ذات القانون على أنه استثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
1-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
2-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
3-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
4-إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
5-وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
6-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
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