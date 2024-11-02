شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة.

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة.