شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة: انتشار المعدات على المحاور والطرق مع تحذيرات الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، انتشار معداتها على المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

وأكد المهندس منصور بدوي، جاهزية الشركة الكاملة للتعامل مع مياه الأمطار من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار، تشمل: تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.



الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار



انتشار المعدات على المحاور والطرق