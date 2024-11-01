شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر حصادها الدعوي والاجتماعي عن الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وزارة الأوقاف، نشاطًا مكثفًا في الفترة من السبت 26 أكتوبر إلى الجمعة 1 نوفمبر 2024م، حيث أقامت 7221 مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، و7565 مجلسًا لبرنامج صحح قراءتك، و4481 ندوة ثقافية وعلمية، وافتتحت 28 مسجدًا على مستوى الجمهورية.



والتقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف خلال هذه الفترة بالعديد من المسئولين داخل مصر وخارجها، وأطلق وزير الأوقاف المسابقة المحلية التشجيعية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية لعام 1446هـ/ 2024م بجوائز قدرها نصف مليون جنيه.. وينشر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف في هذا التقرير نشرة الحصاد الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات.

بداية.. افتتح الدكتور أسامة الأزهري، الأحد 27 أكتوبر الموسم الثقافي الجديد والذي جاء بعنوان: "اللغة العربية ثقافة وجمال وحياة" وقد حاضر فيها كلٌّ من: الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، و الدكتور علاء جانب عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، وذلك بمسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الهدف من عنوان هذا المجلس هو إشاعة وإجلال وتبجيل اللغة العربية، وفتح ميادين الدراسة لها، واستجلاء أسرارها ومكنوناتها؛ حتى تعود اللغة العربية غضة حية طرية على ألسنتنا وعقولنا وتفكيرنا، مشيرًا إلى أن البعد عن اللغة العربية وغيابها سببٌ للإلحاد والإرهاب معا، موضحا أن اللغةَ العربيةَ هي بدايةُ بناء الحضارة، وصناعةُ الفكر، وارتقاءُ الذَّوق، والخوض في ميادين الجمال، والتألق في اختيار أرقى وأعمق وأفصح الألفاظ والتراكيب، التي تقوي الفكر، ويستقيم بها منهج التفكير.

انعقاد مجلس الحديث الرابععقدت وزارة الأوقاف مجلس الحديث الرابع لقراءة كتاب (صحيح البخاري) بالإسناد بمسجد مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، حاضر في المجلس الحديثي كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر : الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. استقبال مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية

استقبل وزير الأوقاف الاثنين 28 أكتوبر، السفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفير أحمد فريد نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بحضور الدكتور طارق عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك في مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية لتعظيم دور وجهود وزارة الأوقاف في نشر ثقافة التسامح والاعتدال في الخارج، خصوصا في القارة الأفريقية، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الدينية المناظرة في القارة الأفريقية وفي العالم؛ لنشر خطاب ديني يحفظ الأوطان ويبني الإنسان ونشتبك به مع عصرنا وثقافته وأزماته.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية على التنسيق التام مع وزارة الأوقاف لدعم جهودها في إيصال الخطاب الديني المستنير إلى العالم من حولنا، مشيرا إلى أهمية تكامل قوى مصر الناعمة في التأثير الثقافي والديني على الساحة الدولية.

استقبال سفير المملكة المغربية بالقاهرة

بحث الدكتور أسامة الأزهري خلال لقائه بالسفير أحمد آيت أو علي سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية، وجهات النظر حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمغرب في المجالات الدينية والثقافية، وخلال الاجتماع سلّم السفير المغربي رسالة رسمية من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشئون الإسلامية المغربي، تضمنت الدعوة لتعميق أواصر التعاون بين البلدين في مجال نشر الفكر الوسطي، والدعوة إلى التسامح ومكافحة الفكر المتطرف، في ظل القيادتين الحكيمتين متمثلة في الملك محمد السادس و الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما أكدت الرسالة على أهمية التنسيق بين المؤسسات الدينية في كلا البلدين، وذلك في إطار تعزيز دورهما في نشر السلام والمحبة في المجتمعات العربية والإسلامية.

سفير سلطنة بروناي بالقاهرةأعرب الدكتور أسامة الأزهري عن اعتزازه بالعلاقات القوية التي تربط بين مصر وسلطنة بروناي، وذلك خلال استقباله السفير بنجيران سالمين داود سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الأوقاف: لقد شَرُفت بلقاء سلطان بروناي مؤخرًا خلال مشاركتي في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي، مضيفًا: نعتز كثيرًا بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسلطنة بروناي، ونهتم كثيرا بأبناء سلطنة بروناي الدارسين في الأزهر الشريف.

من جانبه، عبر سفير سلطنة بروناي خلال اللقاء عن تقديره الكبير للعلاقات المتميزة التي تربط بين سلطنة بروناي وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شديدة التميز والعمق وتتسم بالاحترام المتبادل والتعاون المستمر في مختلف المجالات.

تصريح خطابة جديد بنظام المكافأةأعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، ومن خريجي المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف. المشاركة في حملة «على القد»نظمت وزارة الأوقاف، الثلاثاء 29 أكتوبر، دورة ترشيد استهلاك المياه للأئمة بمديرية أوقاف القاهرة والجيزة، جاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المحوري في التوعية المائية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمشاركة في حملة (على القد) والتي تهدف إلى توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية.انعقاد مجلس الحديث الخامسعقدت وزارة الأوقاف مجلس الحديث الخامس؛ لقراءة كتاب (صحيح البخاري) بالإسناد بمسجد مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، حاضر في المجلس الحديثي الخامس كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، وهم :‏ الدكتور محمد نصر دسوقي اللبان - العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، والدكتور أحمد نبوي مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، والدكتور أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر. بجوائز قدرها نصف مليون جنيه الأوقاف تطلق المسابقة المحلية التشجيعية في حفظ القرآن الكريم

أطلقت وزارة الأوقاف المسابقة المحلية التشجيعية في حفظ القرآن الكريم، وترتيله، وتجويده، وفهم مقاصده السامية، لعام 1446هـ / 2024م، بجوائز قدرها نصف مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم، وبرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

النسخة الثالثة من مسابقة المتميزينأعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق النسخة الثالثة للمسابقة للعام الدراسي الحالي (2024 / 2025) للدراسين بمراكز الثقافة الإسلامية 24 نوفمبر القادم، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبث روح المنافسة في تحصيل العلم النافع بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية. استقبال محافظ الوادي الجديداستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الأربعاء 30 أكتوبر، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لبحث التعاون المشترك بين الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في الدعوة وعمارة المساجد بمحافظة الوادي الجديد. 315 ندوة حول قضايا السكان والصحة الإنجابيةتنظم وزارة الأوقاف 315 ندوة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف نشر الوعي حول قضايا السكان وأهمية الصحة الإنجابية، ومن المقرر أن تتناول الندوات مختلف القضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة، وتقديم إرشادات حول تعزيز الصحة العامة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارتين لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالوعي المجتمعي، وذلك خلال شهر نوفمبر 2024م. بروتوكول تعاون لتوريد ونقل لحوم الإطعام والصدقات

وقع كل من: الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، و الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعـــاون مشترك بين مؤسسة مصر الخير، و شركة أرض الخير للتوزيع والتجارة، ووزارة الأوقاف، بشأن توريد ونقل لحوم الإطعام والصدقات لحساب وزارة الأوقاف من مزارع شركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير للعام 1446 هـ - 2024 م.

محمد عبد الرحيم أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلاميةأصدر وزير الأوقاف قرارًا بندب الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي العميد السابق لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر؛ للعمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. دورات تطوير المهارات الإعلامية وصحافة الموبايل

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى من نوعها في المهارات الإعلامية المختلفة للمتدربين من أعضاء المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، وأعضاء الدعوة الإلكترونية بالديوان العام، والمنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية، تحت عنوان: "التصوير وصحافة الموبايل وأساسيات كتابة الخبر الصحفي والفرق بين القوالب الصحفية"، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

الأوقاف تواجه التفكك الأسري بخطة دعوية لنشر الوعي

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، الخميس 31 أكتوبر، عن خطة دعوية مُكثفة للواعظات خلال شهر نوفمبر 2024م، وذلك لمواجهة التفكُّك الأسري ومناقشة أسبابه وتعزيز تماسك الأسرة المصرية، وذلك من خلال دروس دعوية في المساجد، والسوشيال ميديا، والقنوات الفضائية، والمواقع الإخبارية المختلفة، وأكد وزير الأوقاف أن تماسك الأسرة صمام أمان المجتمعات، وأن المرأة طاقةّ لاستمرارِ ونجاحِ أسرتِها، فهي عمادُ البيتِ وأساسُه الذي يحافظ على سلامته ونظامه.

وزير الأوقاف مناقشًا لرسالة ماجستير بأصول الدين والدعوة بالزقازيق

شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد زغلول نجاتي محمد، بعنوان: "الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أسد الغابة لابن الأثير الجزري المتوفي سنة 630 هجريا من أول ترجمة "عبد الله بن مسعود" (رضي الله عنه) ترجمة رقم (3182) إلى آخر ترجمة "عروة بن مرة" (رضي الله عنه) ترجمة رقم (3657)- دراسة وتحقيق"، في الحديث وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر.

100 ندوة علمية الاثنين القادم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن 100 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات تحت عنوان: "من العواقب المدمرة للإلحاد: الانهيار الأخلاقي للفرد والمجتمع"، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل عقب صلاة العشاء، وذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

احتفال محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي

شهد و الدكتور أسامة الأزهري، و الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ الجمعة ١ نوفمبر احتفال المحافظة بعيدها القومي بالمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ.

أنشطة وزارة الأوقاف :وعرض المركز الإعلامي بالأوقاف، إحصائية أنشطة الوزارة، والتي جاءت كالآتي:أولا: في مجال الأنشطة القرآنية:عقد (٧٢٢١) مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ،، كما تم عقد (7565) مجلساً لبرنامج صحح قراءتك.ثانيًا: في مجال الأنشطة الدعوية:نفذت وزارة الأوقاف ( 130) مجلس فقه، وإقراء، وإفتاء للواعظات، وكراسي العلماء، و(1113) درسا منهجيا للأئمة والواعظات، وأسبوعًا ثقافيًا، وقافلة دعوية، كما تم تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل بواقع (25079) مسجدًا بجميع المديريات، كما تم تنفيذ (4481) ندوة ثقافية وعلمية ومنبر ثابت، ومجلس علم وذكر، وصحة إنجابية، ولقاء الجمعة للطفل.ثالثًا: في مجال عمارة المساجد:افتتحت وزارة الأوقاف 28 مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 23 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو إنشاءً جديدًا، و 5 مساجد صيانة وتطويرًا.رابعاً: في مجال البر وخدمة المجتمع:وزعت الأوقاف ٨ أطنان من لحوم أضاحي الوزارة على محافظات: « سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٤م حتى تاريخه ٢٦٣طنًّا من اللحوم.



