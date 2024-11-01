شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 2897 شهيدا و13150 مصابا منذ بدء عدوان إسرائيل على البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة فى لبنان ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على البلاد إلى 2897 شهيدا و13150 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقال وزير الصحة اللبنانى فراس الأبيض، إن لبنان سجل منذ بداية العدوان الإسرائيلي 172 شهيدا من الطواقم الطبية، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي سبب خروج 8 مستشفيات عن الخدمة.

وأضاف وزير الصحة اللبنانى أن هناك تخاذل من المجتمع الدولى تجاه العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالى، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء فى لبنان.

ففى الوقت الذى نشرت فيه هيئة البث الإسرائيلية مسودة الاتفاق الذي من المتوقع إعلانه خلال أيام ، قالت القناة 12 الإسرائيلية ، الخميس، إن هناك استعدادات تجريها إسرائيل لتوسعة عملياتها البرية فى لبنان لأن مسار المفاوضات قد يستغرق وقتا طويلا.

وفى الإطار نفسه، قالت صحيفة "هآرتس"إنه رغم التقدم في صياغة مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان؛ إلا أنه لا توجد حتى الآن تأكيدات بأن الاتفاق مع لبنان سيكون مقبولا من قبل حزب الله طالما استمرت حرب غزة.