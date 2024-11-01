شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز عن هيئة قناة السويس: نلتزم بتطبيق اتفاقية القسطنطينية لحركة الملاحة دون تمييز لجنسية السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة إكسترا نيوز، تصريحات لهيئة قناة السويس، ردت فيها على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيامها بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي.

وذكرت القناة، أن هيئة قناة السويس، تؤكد التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة، سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.

أضافت القناة، أن هيئة قناة السويس أوضحت أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.

جدير بالإشارة، أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام 1888م رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على" أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.

