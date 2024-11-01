شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم الأنحاء غدا.. وهذه نصائح للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدأنا اليوم حالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية فى بعض محافظات الجمهورية، ومع حركة المنخفض الجوى من الغرب للشرق ستبدأ المحافظات الأخرى فى التعرض لتساقط الأمطار.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه حتى الآن تتساقط على محافظة مطروح الأمطار الغزيرة والرعدية ومناطق من البحيرة وكفر الشيخ والقاهرة الكبرى، وخلال الساعات المقبلة نشهد عدم استقرار فى الأحوال الجوية بالمحافظات وسقوط الأمطار فى المحافظات الداخلية.

ولفتت منار غانم إلى أنه قد نشهد سقوط أمطار فى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وسواحلنا الشمالية، وسنشهد أمطار متفاوتة الشدة غدا السبت على معظم أنحاء البلاد، وستزيد الأمطار على محافظة مطروح.

تابعت، متوقع غدا أمطار غزيرة على محافظة مطروح وتمتد الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة والرعدية لمناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وخفيفة ومتوسطة فى مناطق من وسط الدلتا ومدن القناة تصل لمناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وأمطار خفيفة غد السبت.

وأوضحت أن استمرارية سقوط الأمطار متفاوتة الشدة خاصة بمحافظات شمال البللاد مع انخفاض طفيف فى قيم درجات الحرارة فى فترة النهار حتى الاثنين المقبل، والعظمى على القاهرة الكبرى ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية.

ووجهت نصيحة للمواطنين وسائقى المركبات على الطرق، بالقيادة بهدوء تام خاصة فى سقوط الأمطار والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وارتداء ملابس شتوية خفيفة، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية بصورة يومية.