شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدرعبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم "أرسينيو دومينجيز" سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية.

رحب وزير الخارجية، خلال اللقاء، بزيارة المسئول الأممي إلي مصر والتي تعد الزيارة الأولي له منذ توليه مهام منصبه، مشيرا إلي اهتمام مصر البالغ بنطاق عمل المنظمة، والتي تشمل الموضوعات المرتبطة بالشحن والنقل البحرى.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير عبد العاطى تداعيات هجمات الحوثيين علي السفن التجارية المارة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتأثيرها السلبي علي المصالح المصرية، مشيراً إلي أن تلك التداعيات كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليار دولار.

وفيما يتعلق بمسار التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية، أكد وزير الخارجية حرص الجانب المصري علي تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة لما يمثله الشحن والنقل البحري من أهمية متقدمة بالنسبة لمصر، لاسيما فى ضوء أهمية قناة السويس كأحد ابرز الممرات المائية العالمية، وكذلك لما تمتلكه مصر من سواحل ممتده علي البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلي أن مصر سوف تستمر في لعب دور ريادي داخل المنظمة انطلاقاً من عضويتها في مجلسها التنفيذي واهتمامها البالغ بمجال النقل البحري.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة الخاص بالدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمدينة الإسكندرية خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلي أن استضافة مصر لهذا المكتب من شأنه تعزيز التعاون بين المنظمة ودول المنطقة والدفع به الي آفاق أرحب.