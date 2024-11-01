شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1446هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الإفتاءِ المصرية أن غدا السبت هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام 1446 هـ ، وأن يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجرية.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الأول من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.