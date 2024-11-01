شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: القاهرة مدينة ذات التاريخ العريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية آناكلاوديا روزباخ إن المنتدى الحضري الـ 12 الذي تستضيفه القاهرة الإثنين المقبل، حدث مميز تنظمه مصر هذا العام، حيث إن القاهرة المدينة ذات التاريخ العريق والنمو السكاني الحضري السريع، كما تمثل القاهرة أيضا التحديات وكذلك الإمكانيات في تحقيق التحضر المستدام.



وأضافت روزباخ - في كلمتها اليوم خلال أسبوع القاهرة الحضري بالمتحف المصري الكبيرعلى هامش المنتدى الحضري الـ12 - أنه من المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة كبيرة عالية المستوى كونه الحدث الأكبر ذي الصلة بالتنمية الحضرية بالعالم، ومن المهم أن يكون لدينا مثل هذا المنتدى، ونحن نعيش في وقت من التغيير والصراعات.



وأوضحت أن الثقافة والتاريخ هما روح المدينة، فالثقافة هي الوسيلة للذهاب إلى المستقبل، ولدينا إتقان المعرفة لكي نرى ونفسر ما هو آت، منوهة بأن هذا المنتدى حوّل الثقافة والمدن سيساعدنا على هذا الأمر ويخلق أرضاً صلبة ننطلق منها وسنناقش كيف نقوم بتحديد المدن في إطار القيم الثقافية.



ووجهت روزباخ - في ختام كلمتها - الشكر للحكومة المصرية، والشركاء، وفريق "موئل الأمم المتحدة"، "قائلة" لدينا فرصة لجعل هذا المنتدى الحضري العالمي نقطة تحول في جهودنا الجماعية لبناء مدن مستدامة وشاملة ومرنة".



وتستضيف القاهرة فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي «WUF12 » الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 ، ويعد المنتدى ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.



يذكر أن مصر ستكون أول بلد إفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.