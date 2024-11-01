شكرا لقرائتكم خبر عن 20 محافظة على موعد مع أمطار متفاوتة الشدة رعدية وغزيرة ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة تحذيرية بتفاصيل فرص الأمطار المتوقعة غدا السبت، تزامنا مع استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الأمطار المتوقعة غدا، كما يلى:



- أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على :

مطروح

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على :

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

الدقهلية

دمياط

بورسعيد

- أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على :

الغربية

الشرقية

المنوفية

الإسماعيلية

السويس

شمال سيناء

حلايب

شلاتين

-- أمطار خفيفة على :

القاهرة

الجيزة

القليوبية

الفيوم

بنى سويف

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت 2 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس غدا يشهد استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة .

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون على القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية) ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من الغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس، وفرص أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من مطروح تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ، وفرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من دمياط وبورسعيد ، وأمطار إلى متوسطة ورعدية أحياناً على شمال سيناء و حلايب وشلاتين ، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة السبت: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.