شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على بلدة أمهز اللبنانية لـ12 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن عدد شهداء قصف العدوّ الإسرائيليّ على بلدة أمهز، ارتفع إلى 12 شهيدا في حصيلة أولية.

وبحسب المعلومات، استهدفت طائرات العدوّ مبنى من طابقين يقطنه العديد من الأشخاص.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قالت في الحصيلة الأولى إن القصف أسفر عن استشهاد 8 أشخاص.

من جانبه أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح، في غارات لـ"العدو الإسرائيلي على بلدة القماطية".

من ناحية أخرى، قال شهود من وكالة "رويترز" إن إسرائيل نفذت ضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول قصف تشنه على المنطقة منذ ما يقرب من أسبوع.