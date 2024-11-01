شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال فى حى المسلخ ببلدة الخيام جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلانالجمعة، 01 نوفمبر 2024 01:53 م
أعلن حزب الله استهدفهم تجمعا لجنود الاحتلال في حي المسلخ ببلدة الخيام جنوبي لبنان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
كما سمع دوي صافرات الإنذار قرب سخنين والشاغور والجليل الأعلى بشمال إسرائيل.
ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالى، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء فى لبنان.
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