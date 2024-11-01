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حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال فى حى المسلخ ببلدة الخيام جنوب لبنان

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 01:53 م

أعلن حزب الله استهدفهم تجمعا لجنود الاحتلال في حي المسلخ ببلدة الخيام جنوبي لبنان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما سمع دوي صافرات الإنذار قرب سخنين والشاغور والجليل الأعلى بشمال إسرائيل.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالى، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء فى لبنان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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