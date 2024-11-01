حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال فى حى المسلخ ببلدة الخيام جنوب لبنان

أعلن حزب الله استهدفهم تجمعا لجنود الاحتلال في حي المسلخ ببلدة الخيام جنوبي لبنان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

محمد يوسف

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