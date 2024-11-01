شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: اتحاد منتجى ومصدري الحاصلات البستانية يطرح تقاوى البطاطس بـ69.5 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء أشرف الشرقاوى رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدري الحاصلات البستانية عن طرح تقاوى البطاطس المستوردة لموسم 24/25 بـ69,5 ألف جنيه للطن، وذلك لصغار المزارعين الذين قاموا بحجز كمية التقاوى بالكامل من خلال الاتحاد أو الجمعيات التعاونية بالمحافظات .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاهتمام بالمزارعين الصغار وتوفير لهم اجود انواع التقاوى والبذور والشتلات وبأقل الأسعار وذلك لرفع المعاناة عنهم وأيضا لأحدث توازن بأسواق مستلزمات الإنتاج.

وأضاف الشرقاوى أن ذلك يأتى فى إطار فى توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار حيث أن الاتحاد غير هادف للربح ويسعى إلى ضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء وجشع بعض التجار والمستوردين بالمغالاة فى أسعار مستلزمات الإنتاج الأمر الذى يسهم فى زيادة التكلفة وأسعار المنتجات الغذائية على المواطنين

وأشار رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة إلى انه بعد الاعلان رسميا عن اسعار تقاوى البطاطس هذا العام من قبل الاتحاد كانت هناك ردود أفعال جيدة من المزارعين واشادة بجهود وزير فى هذا الشأن مشيرا إلى أن الاتحاد هو رمانة الميزان فى سوق تقاوى البطاطس.

وأكد "الشرقاوى" أن علاء فاروق وزير الزراعة كان له الدور الأكبر فى سرعة اتخاذ القرارات الجريئة والفاعلة فى توفير العملة وتسهيل الإجراءات البنكية غير التقليدية التى كان لها أكبر الأثر فى تحديد هذه الأسعار التى تتسق وتتناسب مع الجميع .

جدير بالذكر أن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار فى مجالات شتلات الفراولة، شتلات الزيتون، شتلات النخيل، تقاوى البطاطس، المخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل.

كما يقوم الاتحاد برعاية برنامج الإدارة المتكاملة لأهم المحاصيل البستانية لتطبيق الزراعة الذكية بإستخدام الموبيل لتوصيل المعلومات المتكاملة للمزارعين بصورة مبسطة وتطبيقة حسب ظروف كل مزرعة وتقديم خدمات إرشادية مميزة للمزارعين، وذلك لدعم وتنمية الصادرات من المحاصيل البستانية .