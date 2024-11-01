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3 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة ترفع عدد الشهداء لـ43259 شخصا

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 12:37 م

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 392 على قطاع غزة، حيث ارتكب الاحتلال يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و186 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت في بيان أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت يوم الجمعة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 43,259 شهيدا و101,827 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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