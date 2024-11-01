شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار معدات وسيارات شفط المياه بشوارع الدقى تحسبًا لسقوط أمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة، لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وفي هذا الإطار، شهد حي الدقي، تحت إشراف اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، صباح اليوم الجمعة، انتشارًا لمعدات وسيارات شفط المياه بالشوارع والطرق الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، تحسبًا لسقوط أمطار، في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وانتشرت معدات كلًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وهيئة نظافة وتجميل الجيزة، وحي الدقي في عدد من المناطق، منها: (شارع ثروت، ميدان الجلاء، شارع التحرير أمام المركز القومى للبحوث، شارع وزارة الزراعة، مصطفى محمود، أمام المصل واللقاح).

وأكد محافظ الجيزة، وضع خطة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار ومراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع الكابلات الكهربائية، فضلاً عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وتنسيق الجهود.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء و المراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع نشر المعدات بالبؤر الساخنة استعدادًا لسقوط الأمطار.



انتشار السيارات



سيارات الشفط فى الدقى



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