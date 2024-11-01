شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2022 الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022 المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بدار الحكمة - جاردن سيتى من الساعة 11 صباحاً.
وأوضحت النقابة، أنه سيتم التسليم طبقا للآتى:
1- المتقدمين بأوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 31 أكتوبر 2024.
2- يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 31 أكتوبر 2024 .
3- يشترط إحضار كعب إستمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى .
4- التسليم للطبيب بشخصه.
5- المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان يتم متابعة النقابة طرفهم الإستلام بطاقات العضوية .
وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، فى الإنعقاد الثاني لها، بدار الحكمة، وأوضحت أن جدول الأعمال طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969 ، هو:
1- التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية : محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023، ومحضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.
2- مناقشة السياسة العامة للنقابة "كلمة النقيب العام، تقرير الأمانة العامة، تقرير أمانة الصندوق.
3- مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.
4- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من : . مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.
5- تعيين مراقب للحسابات.
6- المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية، مثل: الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم (11) لعام 2023 بتاريخ 15 نوفمبر 2023 م ) .
7- ما يستجد من الأعمال .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز