شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2022 الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022 المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بدار الحكمة - جاردن سيتى من الساعة 11 صباحاً.

وأوضحت النقابة، أنه سيتم التسليم طبقا للآتى:

1- المتقدمين بأوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 31 أكتوبر 2024.

2- يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 31 أكتوبر 2024 .

3- يشترط إحضار كعب إستمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى .

4- التسليم للطبيب بشخصه.

5- المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان يتم متابعة النقابة طرفهم الإستلام بطاقات العضوية .

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، فى الإنعقاد الثاني لها، بدار الحكمة، وأوضحت أن جدول الأعمال طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969 ، هو:

1- التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية : محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023، ومحضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2- مناقشة السياسة العامة للنقابة "كلمة النقيب العام، تقرير الأمانة العامة، تقرير أمانة الصندوق.

3- مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

4- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من : . مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.

5- تعيين مراقب للحسابات.

6- المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية، مثل: الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم (11) لعام 2023 بتاريخ 15 نوفمبر 2023 م ) .

7- ما يستجد من الأعمال .