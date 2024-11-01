شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل في 7 أيام.. صرف 21 مليونا و334 ألف جنيه إعانات لمنشآت سياحية خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن نشاط "الوزارة" خلال الـ 7 أيام الماضية.. خلال الأسبوع سَلّم محمد جبران وزير العمل، عقود للعمل في دولة الإمارات المُتحدة، لمجموعة من الشباب،كانوا قد تقدموا على فرص العمل هذه، التي أعلنت عنها "الوزارة"،مؤخراً ،ووفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي ،وذلك على مهنتي" نجار وحداد مُسلح".

والتقى الوزير مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك.

وأعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال،المُنعقد بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير العمل ،أن " الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2024، مليارين و 246 مليونًا و 444 ألف جنيه، إستفاد منها 424 ألفًا و 38 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة، وأنفق على مدار الـ3 أشهر الماضية "يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024" ،إعانات معظمها لشركات تعمل في قطاع السياحة ، مبلغ 21 مليونًا و 344 الف جنيه ، إستفاد منها 5353 عاملاً، في 35 منشأة.

وخلال الإجتماع ناقش "مجلس الإدارة"، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات ،والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" .

في نفس السياق، أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل ،في إجتماعه ، برئاسة وزير العمل ،أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق"،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى سبتمبر 2024 ،بلغ 255 مليونًا و 400 ألف جنيه ،وذلك على منظومة وبرامج "التدريب والتأهيل"، وكما أنفق 21 مليونًا و 500 ألف جنيه خلال الـ أشهر الماضية " يوليو وأغسطس وسبتمبر ".. وقال مجلس الإدارة ،أن "الصندوق"، مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.

واستقبل الوزير جبران خلال هذا الأسبوع ، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الإهتمام المُشترك..ناقش الجانبان طُرق تكثيف الجهود للإستمرار في المُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ،خاصة في مجالات "التدريب من أجل التشغيل"،والاستفادة من إمكانيات الوزارة في هذا الشأن .

والتقى الوزير مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وبحث شئون العمالة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وجميع العاملين بقطاع التشييد والبناء.

كما استقبل الوزير في مكتبه، السفير علاء حجازي ،الذي سوف يتسلم مهامه الجديدة خلال أيام قليلة كمندوب دائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف ، وأكد على أهمية دور بعثة مصر في جنيف في استعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات أمام منظمات الأمم المتحدة،وسياسات التزامها بمعايير العمل الدولية.

وخلال الأسبوع أعلن وزير العمل، عن بدء إجراءات صرف ملبغ مليون و900 الف جنيه إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين، و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ،ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية والأسكندرية ،بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ ،و20 ألف جنيه لكل مُصاب،وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.. كما قرر إلغاء وإيقاف نشاط شركتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وإيقاف نشاط شركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم 954، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له .

ومع نهاية الأسبوع أجرى وزير العمل محمد جبران جوله، إلى مدينة شرم الشيخ ،بزيارة "مكتب العمل"،وذلك بحضور اللواء خالد متولي نائبًا عن محافظ جنوب سيناء ،اللواء د. خالد مبارك،واللواء رماح السيد هاشم رئيس مجلس المدينة، ووفاء نجاح مدير مديرية العمل بالمحافظة، وتفقد خلالها "مكتب العمل" ،واستمع إلى العاملين ،وحثهم على المزيد من العمل ،وتقديم الخدمات ،والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم ،كما عقد الوزير داخل مكتب العمل إجتماعًا مع ممثلي أصحاب الأعمال والمنشأت السياحية ،تناقش معهم في تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك في كافة مجالات العمل ، وخلال جولته في المحافظة ،سَلَّم وزير العمل، 70 عقد من أصل 195 عقد عمل للشباب منهم 45 عقدًا لذوي همم،من أبناء المحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشاب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.