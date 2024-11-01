شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد فصيلة فى لواء جفعاتى الإسرائيلى بمعارك جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل النقيب ياردن زكاي 21 سنة من الخضيرة، قائد فصيلة في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة بتاريخ 24/9/17 في معركة في جنوب غزة.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن 88 جنديا ومدنيا إسرائيليا قتلوا خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وقالت الصحيفة إن 19 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة الشهر الماضي.