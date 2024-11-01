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مقتل قائد فصيلة فى لواء جفعاتى الإسرائيلى بمعارك جنوب غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 10:52 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل النقيب ياردن زكاي 21 سنة من الخضيرة، قائد فصيلة في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة بتاريخ 24/9/17 في معركة في جنوب غزة.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن 88 جنديا ومدنيا إسرائيليا قتلوا خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وقالت الصحيفة إن 19 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة الشهر الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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