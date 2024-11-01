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بالتوقيت الشتوي .. موعد صلاة الجمعة فى محافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 10:40 ص

مع بدء التطبيق التوقيت الشتوى، ينشر الخليج 365، موعد صلاة الظهر "الجمعة"، بعد من محافظات الجمهورية، وذلك تزامنا مع أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي .

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة " الجمعة " الظهر 11:39 ص

الإسكندرية        

موعد صلاة " الجمعة "  11:43

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة " الجمعة "  11:35 م
        
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

موعد صلاة " الجمعة "  11:26

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة " الجمعة "  11:33 ص

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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