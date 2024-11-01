شكرا لقرائتكم خبر عن بالتوقيت الشتوي .. موعد صلاة الجمعة فى محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء التطبيق التوقيت الشتوى، ينشر الخليج 365، موعد صلاة الظهر "الجمعة"، بعد من محافظات الجمهورية، وذلك تزامنا مع أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي .

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة " الجمعة " الظهر 11:39 ص

الإسكندرية

موعد صلاة " الجمعة " 11:43

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة " الجمعة " 11:35 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

موعد صلاة " الجمعة " 11:26

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة " الجمعة " 11:33 ص