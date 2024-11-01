شكرا لقرائتكم خبر عن بالتوقيت الشتوي .. موعد صلاة الجمعة فى محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 01 نوفمبر 2024 10:40 ص
مع بدء التطبيق التوقيت الشتوى، ينشر الخليج 365، موعد صلاة الظهر "الجمعة"، بعد من محافظات الجمهورية، وذلك تزامنا مع أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي .
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة " الجمعة " الظهر 11:39 ص
الإسكندرية
موعد صلاة " الجمعة " 11:43
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة " الجمعة " 11:35 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
موعد صلاة " الجمعة " 11:26
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة " الجمعة " 11:33 ص
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز