شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: 88 قتيلا من العسكريين والمدنيين خلال شهر أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 88 قتيلا من العسكريين والمدنيين خلال شهر أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

كما قال إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر إن المؤسسة الدفاعية تضغط على نتنياهو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان وتشعر بالإحباط بسبب الخسائر اليومية للجنود.