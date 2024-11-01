شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية وانخفاض بالحرارة والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض البلاد اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع اليوم الجمعة، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً مساء على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من المنوفية والشرقية والإسماعيلية، وفرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من دمياط وبورسعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على حلايب وشلاتين.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.