شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك شكوى أو بلاغ.. أرقام التواصل مع أحياء ومراكز الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن طرق وآليات التواصل مع المحافظة وإرسال الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات البناء، والإشغالات، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه، ومشاكل الصرف الصحي، وتراكم القمامة، وغيرها.

تسهيلًا على المواطنين، حددت محافظة الجيزة، أرقامًا للتواصل مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن، لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل السريع معها.

ويوضح ”الخليج 365” في الجدول التالي أرقام التواصل مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن في محافظة الجيزة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات وفقًا لنطاق كل حالة، وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق اختصاصهم ولضمان كفاءة العمل.

وأكدت المحافظة، استمرار غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام الخطوط الآتية: 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114، وخدمة واتساب على رقم 01016050453.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم، للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويلبى احتياجاتهم.