شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: درجات امتحان الشهر تضاف لأعمال السنة ومجموع الترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن درجات امتحان الشهر تضاف إلى أعمال السنة ودرجات الطالب فى مجموع نهاية الفصل الدراسى الأول، موضحة أن الهدف من الامتحانات قياس مستوى الطلاب ونواتج التعلم المرتبطة بالمنهج، كما أن الدرجات تضاف إلى المجموع الكلى للطالب، مشيرة إلى أن الطالب يؤدى 3 اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد بواقع اختبارين شهر بالإَضافة إلى اختبار نهاية الترم الأول والثانى.

بدأت المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تقييم الطلاب فى صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة بداية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى فى اختبار شهر أكتوبر الجارى حيث يستهدف مناهج شهرى سبتمبر الماضى وحتى الأسبوع قبل الأخير من أكتوبر، ووضعت الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الموجهين بالإدارات ثلاثة نماذج امتحانية لتوزيعها على المدارس بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تعقد فى الفترة الثانية من اليوم الدراسى بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبى لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية التى تم إعلانها وإرسالها المديريات التعليمية من خلال مستشارى المواد الدراسية بالوزارة، مشددة على أنه درجات الاختبار تدخل ضمن أعمال السنة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن امتحانات الشهر تعقد لجميع الطلاب فى المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للغات والعربى والقوميات مضيفة أنه تم تشكيل لجان برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديرى الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديرى المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة، فضلًا عن أن يتم تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.



وتابعت الوزارة: تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام تم إعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة، كما تم وضع الأسئلة على منصة الامتحان الإلكترونى بحيث تعقد اختبارات الصف الثانى الثانوى العام إلكترونيا وجزء منها مقالى ورقى.