شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وطرق التقديم لوظائف هيئة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 شروط وطريقة التقديم لوظائف "فرد أمن إدارى - عامل خدمات" بهيئة السكة الحديد، حيث أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة ERIS عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة "فرد أمن إدارى - عامل خدمات"، للعمل بالشركة.

شروط التقدم للوظائف:

- أن يكون المتقدم من [ ذكور - إناث ].

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة [ القاهرة - الجيزة - القليوبية ].

- أن لا يقل السن عن 21 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً.

- أن يكون المتقدم قد أنهي الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل "بدون - متوسط - فيما فوق".

مميزات العمل بالشركة: تعاقد فوري - حوافز مجزية - تأمين إجتماعى - تأمين صحي - زيادة سنوية - زى للعمل.

يمكن لراغبي العمل تقديم طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة - مبنى شركة الخدمات المتكاملة من الأحد إلي الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.