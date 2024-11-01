رسائل حاسمة لمن يحاولون تشويه الدور التاريخى لمصر فى دعم فلسطين.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - مواقف عديدة قامت بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأشقاء في قطاع غزة منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر 2023، وحتى هذه اللحظة، وتمثلت تلك الجهود في دخول المساعدات من خلال معبر رفح، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية والسياسية التي قامت بها الدولة المصرية في الكثير من المحافل واللقاءات مع الزعماء والرؤساء لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

رسائل حاسمة لمن يحاولون تشويه الدور التاريخى لمصر فى دعم القضية الفلسطينية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى حديث سابق أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح على الإطلاق من أجل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قائلا: "بقول الكلام ده.. اتقال كلام كتير علي أن مصر هي السبب.. هقول كلمة صعبة.. أنا هروح من ربنا فين؟ّ!.. ولو انا السبب فى منع دخول لقمة عيش لغزة.. اروح من ربنا فين؟!.. معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوم.. الإجراءات اللى بتم من الجانب الأخر "إسرائيل" علشان نقدر ندخل الحاجة هى السبب.. وده شكل من أشكال الضغط اللى بيمارسه الجانب الإسرائيلى على القطاع".