شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سابق بالبنتاجون: توقف هجمات حزب الله يسمح ببدء مفاوضات وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

قال برنت سادلر، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن أفضل طريق لحل الأزمة الراهنة هو إنهاء هجمات حزب الله على دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا، إلى أن هذا الأمر سيكون له تأثيرات على الإسرائيليين واللبنانيين.

وأضاف «سادلر» خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، ويذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ان هجمات حزب الله إن توقفت سيتم منح المواطنين الفرصة للعودة إلى أماكنهم، ومن ثم، يمكن أن تبدأ مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار.

وتابع، أنّ بدء المفاوضات يسمح بتحقيق السلام المستدام بكل الطاقة الممكنة، لافتًا، إلى أن نزع السلاح عن حزب الله ليس هدفا جديدا، فقد كان موضوعا مثارا عبر سنوات طويلة، مطالبا الأمم المتحدة بمنع حزب الله والجماعات المسلحة من تنفيذ هجمات عبر الحدود.

